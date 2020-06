Weniger TV-Geld für deutsche Clubs - Sky und DAZN übertragen

Die deutsche Fußball-Bundesliga ist von 2021 bis 2025 für vier Saisonen live auf Sky und DAZN zu sehen. Wichtigster Partner bleibt Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt künftig alle Samstagsspiele und Partien unter der Woche live. Die Spiele am Freitag und Sonntag wandern zum Streamingdienst DAZN, gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag nach ihrer Medienauktion für den betreffenden Zeitraum bekannt.

Ein kleines Free-TV-Paket von insgesamt neun Partien pro Saison - Supercup, drei reguläre Ligaspiele, das Auftaktspiel der 2. Bundesliga und vier Relegationsspiele - sicherte sich auch die Sendergruppe ProSiebenSat.1. Ohne zusätzliche Kosten können Fans die Zusammenfassungen der Liga auch künftig in der "Sportschau" der ARD sowie im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF sehen. Die ARD sicherte sich mehrere Pakete, darunter alle für Radio.

Der Erlös, den die Liga mit ihren Rechten erzielt hat, ging leicht zurück. Für die vier Saisonen gibt es laut DFL-Angaben insgesamt 4,4 Milliarden Euro, also 1,1 Mrd. pro Spieljahr. Mit dem noch bis Ende der kommenden Saison laufenden Vertrag waren für vier Jahre 4,64 Mrd. erzielt worden. Der leichte Einnahmen-Rückgang kommt für die 36 Clubs der beiden höchsten Spielklassen angesichts der Coronakrise aber nicht überraschend.

"Das Ergebnis ist ein sehr gutes und gibt der Liga Planungssicherheit. Das wird sich auch im Vergleich der anderen Topligen mehr als sehen lassen können", meinte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, der sich auch in anderen Bereichen Rückgänge erwartet. "Das Gesamtsystem Fußball wird in einigen Teilbereichen ein anderes sein. Die finanziellen Rahmenbedingungen werden sich nach unten korrigieren in allen Belangen."