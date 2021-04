Weniger Stromverbrauch im milden Februar

Im sehr milden Februar ist der Stromverbrauch in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Prozent gesunken, auch die Stromim- und -exporte verringerten sich. Das Gasverbrauch legte dagegen um fast ein Zehntel zu. Dafür wurde laut Regulator E-Control vor allem auf die Gasspeicher zurückgegriffen, denn die Gaseinfuhren und die inländische Gasproduktion waren rückläufig.

Am dritten Mittwoch im Februar wurde in der Gesamten Elektrizitätsversorgung eine Spitzenlast von 10,26 Gigawatt (GW) registriert. Im Öffentlichen Netz allein lag der Spitzenverbrauch auf Stundenbasis bei 9,4 GW (Endverbrauch plus Netzverluste, aber ohne Pumpspeicherung). Endverbraucher fragten am 11. Februar um 10.45 bis 11 Uhr (auf 15-Min-Basis) eine maximale Abgabe von 9,92 GW nach, das waren um 341 MW weniger als der Maximalwert am dritten Mittwoch.