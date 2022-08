Weniger Strom- und Gasanbieterwechsel im ersten Halbjahr

Im ersten Halbjahr haben 132.433 Strom- und Gaskundinnen und -kunden (sowohl Haushalte als auch Unternehmen) ihren Anbieter gewechselt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 182.087 Wechsel. Die 104.000 Stromanbieterwechsel (darunter 69.000 Haushalte) führten zu einer Wechselrate von 1,7 Prozent. Beim Gas betrug die Rate mit 28.000 Kunden 2,2 Prozent (25.000 Haushalte). Das geht aus der aktuellen Marktstatistik der Energieregulierungsbehörde E-Control hervor.

Der starke Rückgang an Wechseln sei eine logische Folge der aktuellen Energiekrise, die seit Monaten stark steigende Energiepreise zur Folge hat. "Das hat sich zwar noch nicht voll auf die Preise für Haushaltskunden durchgeschlagen, aber vor allem jene Kunden, die noch "alte" Bestandskundentarife haben, ziehen einen Lieferantenwechsel derzeit nicht in Betracht", so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch in einer Presseaussendung. Neukundentarife seien deutlich teurer und mit einem Preisrückgang sei in den nächsten Monaten nicht zu rechnen, sagte Urbantschitsch.