Weniger Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Zahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) ist in den vergangenen zehn Jahren zunächst leicht angestiegen, dann aber stark gesunken. Im Schuljahr 2011/12 wurde rund 30.100 Schülern aufgrund von körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen ein SPF zuerkannt, 2015/16 waren es sogar 31.000. 2018/19 war diese Zahl bereits auf 29.500 gesunken, 2021/22 schon auf 27.000, zeigt eine Anfragebeantwortung der SPÖ durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).

Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern ist allerdings nicht einheitlich. Stark zurück ging die Zahl der Kinder mit SPF vor allem in Tirol (von 2.200 auf 1.500 bzw. um rund ein Drittel) sowie in Vorarlberg, Kärnten und im Burgenland (jeweils um mehr als 20 Prozent) Die großen Bundesländer Wien, Niederösterreich und Steiermark lagen mit Rückgängen um jeweils ca. zehn Prozent in etwa im Österreich-Schnitt. In Oberösterreich blieb die Anzahl praktisch konstant, in Salzburg wuchs sie sogar um fast ein Viertel auf mehr als 2.500 an.