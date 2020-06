Weniger Probleme bei den Schiedsrichtern in Vorarlberg

Anzahl und Qualität bleiben konstant, dennoch nehmen Angriffe zu.

Durch erhebliche Anstrengungen kann die Zahl und die Qualität der Schiedsrichter in Vorarlberg auf einem hohen Niveau gehalten werden. Dennoch sieht VFV Präsident Dr. Horst Lumper im VN-Interview auch in Vorarlberg eine zunehmende Aggressivität gegenüber den Unparteiischen, denen bislang durch rigorose Strafen entgegengewirkt werden konnte.

Herr Dr. Lumper, wir blicken in diesem Magazin auf die Leistungen von Vorarlbergs Fußballern im Jahr 2019 zurück. Was ist Ihnen aus dem vergangenen Jahr in Erinnerung geblieben?

Lumper Aus dem Fußballjahr 2019 bleiben mir vor allem drei Ereignisse in bleibender Erinnerung: Zum einen die Qualifikation der Nationalmannschaft für die kommende Europameisterschaft; weiters der Aufstieg des FC Dornbirn in die zweithöchste Spielklasse in Österreich sowie die positive Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich und auch in Vorarlberg.

Mit dem Aufstieg des FC Dornbirn in die 2. Liga gibt es nun drei Vereine, die in den beiden österreichweiten Ligen mitspielen. Wie sehr freut Sie diese Entwicklung?

Lumper Eine solche Entwicklung wäre ohne entsprechende Nachwuchsarbeit nicht möglich. Ich glaube, dass diese Entwicklung sehr gut für den Vorarlberger Fußball ist. Hoffentlich etabliert sich auch der FC Dornbirn längerfristig in der zweithöchsten Liga in Österreich.

Abseits der drei Klubs in der Bundesliga bzw. der 2. Liga spielt die große Mehrheit der Vorarlberger Vereine im Amateurbereich. Hier gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Anpassungen, gerade auch in der Ligaeinteilung. Sind Sie mit der aktuellen Lösung zufrieden oder sehen Sie weiteren Handlungsbedarf?

Lumper Derzeit sehe ich im Amateurbereich keinen weiteren Anpassungsbedarf. Die Eliteliga hat sich etabliert. Bedauerlicherweise war und ist es außerordentlich schwierig, einen Aufsteiger in die zweithöchste österreichische Liga zu finden. Einen Handlungsbedarf sehe ich derzeit nicht; im Rahmen der Generalversammlung wurde über das 1b-Format ja endgültig Klarheit geschaffen.

All diese Spiele wären nicht möglich ohne die Schiedsrichter. Blickt man in die Nachbarländer, so stellt man fest, dass es dort immer weniger Unparteiische gibt. Wie sehen Sie die Entwicklung für Vorarlberg?

Lumper Die Entwicklung der Schiedsrichter sehe ich in Vorarlberg äußerst positiv. Im Rahmen der Generalversammlung des Vorarlberger Schiedsrichterkollegiums, welche Anfang Jänner 2020 in Bregenz stattfand, wurde die positive Entwicklung aufgezeigt. Das Schiedsrichter­kollegium unternimmt zusammen mit dem VFV erhebliche Anstrengungen, um die Zahl und vor allem auch die Qualität der Schiedsrichter konstant zu halten (Beo­bachtungen, Fortbildungen, Schnuppertage etc.).

Im Ausland wurden im ver­gangenen Jahr immer wieder tätliche Angriffe auf Schiedsrichter bekannt. Hiervon hat man in Vorarlberg bislang wenig gehört. Sind wir hier in der glücklichen Situation, dass es dies nicht gibt?

Lumper Eine zunehmende Aggressivität gegenüber Schiedsrichtern stellen auch wir in Vorarlberg fest. Es ist uns aber bis dato gelungen, durch rigorose Strafen (Sperren usw.) allfällige Angriffe

so gut wie möglich hintanzuhalten. Ich hoffe, dass sich diese Situation nicht verschlechtern wird.

Das Fußballjahr 2020 hat aufgrund der Coronapandemie mit einem Abbruch des Amateurfußballs und einer langen Pause im Profifußball begonnen. Welche Erwartungen haben Sie an das zweite Halbjahr?