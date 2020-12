Weniger Neuwagen im November - Aber E-Auto-Rekord

Die Coronakrise dämpft weiter die Autokäufe in Österreich. Im November betrug das Minus bei den Pkw-Neuzulassungen im Jahresabstand 13,8 Prozent auf 20.055 Stück. Das war ein etwas stärkerer Rückgang als im Monat davor. Bei den Kfz-Neuanmeldungen insgesamt betrug der Rückgang 7,8 Prozent auf 25.976, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit.

Bei den einzelnen Modellen habe sich im November erstmals ein E-Auto einen "Stockerlplatz" bei den Neuzulassungen gesichert, so Gewessler: Der VW ID3 war mit 523 Neuzulassungen das drittbeliebteste Auto in Österreich hinter VW Golf und Skoda Octavia.

In den elf Monaten zusammen sank die Zahl der Kfz-Neuzulassungen laut Statistik Austria um 21,5 Prozent auf 320.779 Stück, bei Pkw um 26,6 Prozent auf 224.968 - heuer hatte es bisher lediglich im September ein leichtes Plus im Jahresabstand gegeben.

44,2 Prozent der von Jänner bis November neu angemeldeten Pkw (oder 99.408 Stück) verfügten über einen Benzinantrieb (-40,0 Prozent), 37,0 Prozent waren Diesel-Pkw (83.304 Stück, -29,0 Prozent). Neuzulassungen von Pkw mit Elektroantrieb gab es mit 12.581 um 47,1 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, Benzin/Elektro-Hybrid-Pkw mit 22.271 um 100,9 Prozent mehr, also doppelt so viele. Auch bei Pkw mit Diesel/Elektro-Hybridantrieb gab es mit einem Plus von 94,9 Prozent auf 7.009 beinahe eine Verdopplung.