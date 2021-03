Weniger Menschen wollen für den Job nach Österreich kommen

Österreich ist im weltweiten Vergleich für international mobile Menschen etwas weniger attraktiv als in früheren Vergleichen. Aber gerade bei den Hochqualifizierten hat "Austria" immer noch eine sehr hohe Anziehungskraft. "In diesem Segment belegt das Land weltweit Rang acht der beliebtesten Arbeitsorte. Das sollte die österreichische Wirtschaft für sich nutzen", sagt Lukas Haider, Österreich-Chef der Beratungsgruppe Boston Consulting Group (BCG).

Im internationalen Vergleich ist Österreich seit der vorigen Erhebung 2018 um vier Ränge auf Platz 15 zurückgefallen, zeigt die Studie Decoding Global Talent, für die BCG, StepStone und The Network 208.000 Arbeitnehmer aus 190 Ländern befragt haben. Besonders attraktiv ist Österreich für Ungarn, Slowenen, Serben und Deutsche. Wien als Stadt ist um neun Plätze auf Rang 22 zurückgefallen, New York von Rang zwei auf acht. Attraktivste Stadt ist nun London vor Amsterdam und Dubai. Betrachtet man aber nur europäische Jobsuchende, so bleibt Wien auf Rang acht der beliebtesten Destinationen.