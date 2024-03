Weniger Konserven verkauft: Haushalte brauchen Vorräte auf

Die heimischen Haushalte haben 2023 deutlich weniger Konservendosen und auch weniger Mehl gekauft. Marktforscherin Micaela Schantl von der AMA-Marketing sieht darin eine Folge der Coronapandemie, als viele Österreicherinnen und Österreicher Vorräte mit lang haltenden Lebensmitteln angelegt hatten. Diese kämen nun ans Ende des Haltbarkeitsdatums und würden deshalb nach und nach verbraucht, sagte Schantl am Dienstag in einer Pressekonferenz Wien.

Die AMA erhebt seit 30 Jahren das Einkaufsverhalten im Lebensmittelhandel. Grundlage der Daten bilden 2.800 Haushalte, die für GfK all ihre Lebensmitteleinkäufe erfassen. Neben kurzfristigen Entwicklungen wie den Nachwirkungen der Pandemie ermöglicht die Erhebung die Analyse langfristiger Trends. So ist etwa der Bio-Anteil in den vergangenen 20 Jahren von unter vier Prozent auf elf Prozent gestiegen.