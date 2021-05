Weniger Gütertransport auf der Straße wegen Corona

Der Gütertransport auf der Straße ist im Vorjahr wegen der Coronakrise gesunken. "Im Corona-Jahr 2020 hat sich das Transportaufkommen österreichischer Unternehmen auf der Straße um 6,6 Prozent verringert, nachdem es in den Jahren davor kontinuierlich gewachsen war. Der Rückgang entsprach damit dem pandemiebedingten Einbruch der Wirtschaftsleistung, die ebenfalls um 6,6 Prozent zurückgegangen ist", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Mit 375,6 Mio. Tonnen lag die beförderte Tonnage 2020 sogar leicht unter dem Wert des Jahres 2016 von 376,3 Mio. Tonnen. Zwischen 2016 und 2019 seien beim Transportaufkommen jährlich Zunahmen verzeichnet worden, so die Statistik Austria am Mittwoch in einer Pressemitteilung. 2019 betrug der Zuwachs 2,3 Prozent auf 402,2 Mio. Tonnen. Den stärksten Rückgang gab es 2020 im zweiten Quartal.