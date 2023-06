Weniger Bildschirmzeit = mehr Lebenszeit

Durchschnittlich blicken wir täglich acht bis neun Stunden auf unser Handy – was ziemlich viel Lebenszeit ist. Da das Smartphone immer griffbereit neben uns ist, sind wir in dieser Zeit nicht aktiv im Hier und Jetzt.

Welche Folgen hat zu viel Bildschirmzeit?

Du hast 66 Tage auf dein Smartphone verzichtet – welche Erfahrungen hast du gemacht?

Wie sieht deine Digital-Life-Balance aktuell aus?

Hast du einen Tipp für mehr Offline-Zeit im Alltag?

Hier gibt es mehrere Dinge, die wir tun können: Zuhause können Handy-freie Räume geschaffen werden, zum Beispiel im Schlafzimmer. Aber auch Handy-freie Zeiten helfen und wirken sich positiv aus. Also nicht ständig auf das Smartphone schauen, sondern bewusst an drei Tageszeiten am Handy sein. Klassische Zeitträger wie Uhren oder Wecker helfen, nicht permanent aufs Smartphone zu schauen. Ganz wichtig ist auch eine Kombination aus regelmäßiger Bewegung und Achtsamkeit. Stetige Bewegung und echter sozialer Austausch bspw. in Vereinen helfen präventiv gegen die Smartphone-Sucht.