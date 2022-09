Wenig Terminals für Kartenzahlung in Österreich

In Österreich gibt es pro tausend Einwohner 15 elektronische Bezahlterminals (vulgo "Bankomat-Kassa"), womit die Dichte im europäischen Vergleich gering ist, berichtet der digitale Zahlungsanbieter Global Payments. Lediglich in Slowenien und Deutschland gebe es weniger Terminals. Besonders groß sei die Zahl der Bezahlmöglichkeiten mit Karte in Griechenland und Spanien, mit 72 bzw. 46 Terminals pro tausend Einwohner.

Laut einer aktuellen Umfrage der Erste Bank (Sample: 750 Befragte) nutzen 46 Prozent der Befragten Österreicherinnen und Österreicher bevorzugt Bargeld. 39 Prozent bezahlen vorwiegend oder ausschließlich mit Karte oder digital. Zwei Prozent würden vollständig auf Bargeld verzichten. Knapp ein Drittel der Befragten habe kein Bargeld mehr zu Hause.