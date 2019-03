Wenig Erleuchtendes bei Befragung im BVT-U-Ausschuss

Die Befragung Ermittlerin der "Soko-Bekleidung" im BVT-U-Ausschuss am Mittwoch hat wenig Erhellendes gebracht. Bettina Bogner, mittlerweile Leiterin der Sicherheitsuntersuchungsstelle im Verkehrsministerium, wurde detailreich zu den Ermittlungen gegen die Tierschützer befragt. Eine politische Instrumentalisierung der Behörden im Zuge der Tierschützer-Affäre hat sie zurückgewiesen.

Die Causa Tierschützer ist Thema im BVT-U-Ausschuss, weil die Opposition das Vorgehen gegen die Aktivisten als Beispiel für die missbräuchliche politische Instrumentalisierung von Behörden darstellen möchte. Die Ermittlerin Bettina Bogner, die in der “Soko-Bekleidung” zunächst mit “Tatort und Spurensicherung” und später “immer mehr mit der operativen Leitung” befasst war, stellte gleich zu Beginn klar, dass es für sie “keine Causa Tierschützer gibt, sondern militanten Tierrechtsaktivismus”. Sie führte Anschläge mit gefährlichen Substanzen, Sachbeschädigungen und schwerwiegende Drohungen seitens der Aktivisten an.

Die weitere Befragung drehte sich großteils um den umstrittenen Einsatz einer verdeckten Ermittlerin. Bogner gab an, den kurzfristigen Einsatz nicht für sinnvoll gehalten zu haben, aber in der SoKo überstimmt worden zu sein. Die Idee war demnach, Informationen über geplante “Anschläge” zu erhalten, um sie vermeiden zu können, aber: “Ich habe nicht erwartet, dass in so kurzer Zeit brauchbare Ergebnisse ermittelt werden können.” Auch der Staatsanwalt habe den Einsatz nicht für sinnvoll gehalten und dann auslaufen lassen.