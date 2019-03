Wenig Bewegung bei Lehrer mit Sonderverträgen

Die Zahl der an den Schulen unterrichtenden Lehramtsstudenten und pensionierten Lehrer stagniert. Das zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). 2017/18 waren demnach 39 pensionierte Lehrkräfte im Klassenzimmer im Einsatz sowie 1.290 Lehramtsstudenten. Generell blieb die Zahl der per Sondervertrag unterrichtenden Lehrer stabil.

Sowohl bei den unterrichtenden Pensionisten (2015/16: 44) als auch den Lehramtsstudenten (2015/16: 1.319) zeigt sich wenig Bewegung. In beiden Gruppen verteilen sich die per Sondervertrag unterrichtenden Lehrkräfte je zur Hälfte auf den Bundesschulbereich (AHS, BMHS) und den Pflichtschulbereich.

Auffällig bei den aus der Pension “reaktivierten” Pädagogen: Diese sind fast ausschließlich in Vorarlberg zu finden – 33 der 39 aufgelisteten Pensionisten stehen im Ländle im Klassenzimmer. Umgekehrt setzt im Pflichtschulbereich größtenteils Wien auf Lehramtsstudenten im Unterricht – auf die Bundeshauptstadt entfallen hier zwei Drittel des Werts für Gesamt-Österreich. An den AHS und BMHS sind Wien und Niederösterreich an der Spitze: 448 der 586 österreichweit unterrichtenden Lehramtsstudenten im Bundesschulbereich entfallen auf diese beiden Bundesländer. Relativ gesehen beachtlich sind auch die 45 unterrichtenden Lehramtsstudenten an AHS bzw. BMHS im kleinen Burgenland – das sind mehr als in Oberösterreich (42).