Wenger soll laut "Bild" Trainer-Kandidat bei Bayern sein

Niko Kovac werde am Dienstag in der Fußball-Champions-League gegen Benfica Lissabon "sicherlich" noch auf der Bank des FC Bayern München sitzen, hat Präsident Uli Hoeneß angekündigt. Über mögliche Nachfolger wird dennoch schon spekuliert. Auch über einen Trainer, den Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schon lange "schätzt".

Der frühere Arsenal-Coach Arsene Wenger soll nach Informationen der “Bild”-Zeitung im Falle einer Beurlaubung von Kovac einer der Top-Kandidaten bei den Bayern sein. Der Name des 69-jährigen Franzosen falle beim kriselnden deutschen Rekordmeister “intern immer häufiger”, schrieb die Zeitung am Montag ohne Verweis auf eine Quelle. Zudem sollen sich am Samstag nach dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf “viele Spieler in der Kabine gegen Kovac” ausgesprochen haben, als dieser nicht im Raum war.