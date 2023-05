Weltweiter Windkraftausbau 2022 rückläufig

Der weltweite Ausbau von Windkraft ist 2022 deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die instabile wirtschaftliche Lage sowie ungünstige politische Entwicklungen waren laut IG Windkraft die Hauptgründe für den zaghaften Ausbau. Dieser ging gegenüber 2021 um 17 Prozent zurück. Dabei sprechen laut Interessenverband der Windkraft-Betreiber nicht nur ökologische Gründe für den weiteren Ausbau, einige österreichische Zulieferfirmen seien hier mittlerweile Weltmarktführer.

Auf den aktuellen Bestand an Windkraftanlagen bezogen lag die Ausbaurate 2022 bei 11 Prozent. Damit blieben fast alle Märkte hinter den Prognosen zurück, lediglich Europa habe den Zubau mit einem Plus von 5,1 Prozent leicht verstärkt. Allerdings erreichte Europa damit den Angaben zufolge nur die Hälfte der selbst gesteckten Ausbauziele. "Nicht ausreichende Rahmenbedingungen, Änderungen der Förderbedingungen, schwierigere Finanzierung und Steigerungen der Anlagenpreise konnten trotz oftmaliger politischer Ansagen den Windkraftausbau nicht ausreichend anreizen", so IG Windkraft-Geschäftsführer Stefan Moidl.