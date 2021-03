Weltweite Katastrophenschäden 2020 deutlich gestiegen

Im letzten Jahr hatten Windstürme, Waldbrände, Überschwemmungen oder von Menschenhand ausgelöste Großkatastrophen rund um den Globus einen gesamtwirtschaftlichen Schaden in Höhe von 202 Mrd. US-Dollar (171 Mrd. Euro) zur Folge, berichtet der Rückversicherer Swiss Re am Dienstag. Das liegt weit über den 150 Milliarden aus dem Jahr 2019.

Am härtesten von Katastrophen getroffen wurden die USA: Weite Teile der Ostküste wurden von Hurrikanen heimgesucht, in Kalifornien sorgten Feuer für Zerstörung und im Mittleren Westen wütete eine Rekordzahl von Windstürmen. Doch auch in Australien brannte und stürmte es, während in Asien Monsunregen verheerende Überschwemmungen auslösten.