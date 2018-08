Weltweit Trauer um Kofi Annan

Die Nachricht vom Tod des ehemaligen UNO-Generalsekretärs Kofi Annan hat weltweit Trauer ausgelöst. Der am Samstag verstorbene Friedensnobelpreisträger sei eine "treibende Kraft des Guten" gewesen, erklärte der derzeitige UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. "In vielfacher Weise war Kofi Annan Sinnbild der Vereinten Nationen." Annans Heimatland Ghana rief eine einwöchige Staatstrauer aus.

Annan starb am Samstag im Kreise seiner Familie nach kurzer Krankheit im Alter von 80 Jahren, wie seine Stiftung in Genf mitteilte. Er führte die Vereinten Nationen von 1997 bis Ende 2006. Annans direkter Nachfolger als UNO-Generalsekretär, Ban Ki-moon, erklärte, sein Vorgänger habe die Vereinten Nationen mit einem “ehrgeizigen Programm” auf das 21. Jahrhundert vorbereitet und aus der UNO ein “unerlässliches Werkzeug für den Frieden” gemacht.

Annan wurde 1938 als Sohn eines ranghohen Mitarbeiters des britisch-niederländischen Konzerns Unilever in Kumasi in Ghana geboren. Er studierte unter anderem in den USA und war danach für einige Jahre Tourismus-Direktor in Ghana. Anschließend arbeitete Annan mehr als 40 Jahre lang für die Vereinten Nationen. 1993 wurde er Chef der UNO-Friedenseinsätze.