Weltweit erster Impfstoff gegen Chikungunya kommt aus Wien

Erfolg für den österreichisch-französischen Impfstoffhersteller Valneva: Der von dem Unternehmen entwickelte weltweit erste Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus ist in den USA zugelassen worden, teilte die Pharmafirma mit Sitz in Wien und bei Nantes am Freitag in einer Aussendung mit. Die Einmaldosis des Lebendimpfstoffs IXCHIQ wurde von der US-Gesundheitsbehörde FDA für Personen ab 18 Jahren, die einem erhöhten Infektionsrisiko mit Chikungunya ausgesetzt sind, freigegeben.

Es habe sich um eine beschleunigte Zulassung auf der Grundlage von neutralisierenden Antikörpertitern gehandelt. Das Fortbestehen dieser Indikation hängt vom Nachweis des klinischen Nutzens in bestätigenden Studien ab, erläuterte Valneva. Das Unternehmen hatte im März 2022 die zulassungsrelevanten Daten der Phase III für den Impfstoff bekanntgegeben, die eine Seroresponse-Rate von 98,9 Prozent nach 28 Tagen mit einer einzigen Impfung zeigen.

Die von dem Vakzin induziere Seroresponse war mit einer Rate von 96,3 Prozent auch sechs Monate nach der Impfung anhaltend. Die Phase-III-Ergebnisse des Unternehmens wurden im Juni 2023 auch in der renommierten Medizinfachzeitschrift "Lancet" veröffentlicht. Valneva wird die Antikörperpersistenz mindestens fünf Jahre lang weiter untersuchen, wurde in der Aussendung erläutert.

Chikungunya hat in den vergangenen Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Der Name bedeutet "der gekrümmt Gehende", ein Hinweis auf die teilweise starken Gelenksbeschwerden bei einer Erkrankung. Die Ansteckung erfolgt hauptsächlich durch den Stich von infizierten Mücken der Gattungen Aedes albopictus (Tigermücke) und Aedes aegypti (Gelbfiebermücke). Diese Mücken kommen in vielen Städten und Regionen der Subtropen und Tropen vor und stechen hauptsächlich tagsüber.

Durch den Klimawandel werden die Verbreitungsgebiete der die Infektion übertragenden Moskitoarten immer größer. So hat sich in Italien 2007 erstmals ein Ausbruch mit mehr als 300 Erkrankten ereignet, auch aus Südfrankreich wurden in den vergangenen Jahren kleine Ausbrüche gemeldet. Alle bisher in Österreich betroffenen Personen haben sich auf einer Reise angesteckt, eine Übertragung im Inland wurde noch nie gemeldet. Weltweit gab es in den vergangenen Jahren geschätzt rund fünf Millionen Chikungunya-Erkrankungen in rund hundert Staaten der Erde.

Mit der US-Zulassung ist IXCHIQ der weltweit erste zugelassene Chikungunya-Impfstoff, betonte Valneva. Es sei zudem der dritte Impfstoff, den Valneva von der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase bis zur Zulassung gebracht hat.