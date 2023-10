Weltverbesserer stellt Dorf im neuen "Asterix" auf den Kopf

Einfühlsame Konfliktgespräche statt Ohrfeigen, ausgewogene Ernährung an Stelle von frischem Wildschwein: Im neuen "Asterix"-Comic (26. Oktober) stellt der erklärte Weltverbesserer Visusversus das gallische Dorf auf den Kopf. "Die weiße Iris" ist der 40. Band und der erste, an dem der Texter Fabcaro mitgewirkt hat. Die französischen Macher der Reihe verrieten am Montag erste Details.

Mit Visusversus taucht eine neue Figur auf. "Die Figur wurde für dieses Album neu geschaffen, was nicht einfach war. Es musste eine Identität gefunden werden", sagte der Zeichner Didier Conrad bei einer Präsentation in Vanves bei Paris. Das Comic-Heft wird am 26. Oktober mit einer Auflage von mehr als fünf Millionen Exemplaren starten und in rund 30 Ländern erscheinen, darunter auch in Österreich.

"Die weiße Iris" ist der Name einer neuen Schule aus Rom, eine Methode", verrät das Duo. "Sie propagiert das Positive Denken." Wie Conrad und Fabcaro erzählten, wollte Cäsar mit dieser Strömung den Soldaten in den Lagern rund um das berüchtigte Dorf neuen Auftrieb geben, die müde geworden waren.

Doch die Lehren dieser Denkschule finden auch bei den Dorfbewohnern großen Anklang, besonders bei Gutemine. Die Theorien von Visusversus lösen eine der heftigsten Ehekrisen zwischen ihr und Majestix aus. Denn als echter Macho tut sich der Häuptling mit dem sanften Weg und Willen ziemlich schwer und und tritt fast in jedes Fettnäpfchen.

Fabrice Caro (50) ist in Frankreich unter dem Künstlernamen Fabcaro sehr erfolgreich. Sein Comic "Zaï zaï zaï zaï" verkaufte sich mehr als 180.000 Mal. Er ersetzt als Autor Jean-Yves Ferri, der vorläufig eine Pause macht.

Albert Uderzo hatte die Figuren Asterix und Obelix 1959 gemeinsam mit dem Autor René Goscinny geschaffen. Nach dessen überraschendem Tod 1977 hatte Uderzo noch Jahrzehnte allein weitergemacht. 2020 starb auch er, hatte sich aber schon Jahre zuvor als Asterix-Verantwortlicher zurückgezogen. 2011 hatten Ferri und Conrad ihn dann in der Rolle abgelöst. Fünf Bände schufen sie gemeinsam.