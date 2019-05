Weltspieletag inmitten in Dornbirn

Buntes Kinderprogramm in Dornbirn lud zum Spielen und Toben.

DORNBIRN Bunte Luftballons, strahlender Sonnenschein und Kinderlachen bestimmten vergangenen Samstag das Bild in der Dornbirner Begegnungszone. Unter dem Motto „Zeit zu(m) Spielen“ lud das Land Vorarlberg, Eltern und deren Kinder zum Weltspieltag ein. Mit dabei waren auch die Tagesmütter Dornbirn, die Luftballons verteilten und mit den Kindern spielten. Zur Auswahl standen Brettspiele wie „Fang den Hut“ oder „Zicke, Zacke – Hühnerkacke“. Wer lieber bastelte, knetete oder malte, konnte sich bei den Basteltischen kreativ austoben. Beim Gummitwist galt es Ausdauer unter Beweis zu stellen. Aber auch Geschicklichkeit war bei den Balancebrettern gefragt. Als absolutes Highlight erwies sich das Kinderschminken. Über 70 Kinder tobten, lachten und spielten bei strahlendem Sonnenschein mitten in Dornbirn.

Mit ihrer Teilnahme am Weltspieltag machten sich die Tagesmütter für das Recht auf Spiel stark. „Das freie Spiel ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und fördert das richtige miteinander unter den Kindern“, erklärt Christine Denz, Bezirksleitung Tagesmütter Dornbirn. Zudem konnten sich Interessierte für den Beruf der Tagesmutter informieren oder einen Platz für seinen Nachwuchs suchen. „Wir sind auf der Suche nach Tagesmüttern in Dornbirn und haben noch Betreuungsplätze in Lustenau frei“, so Denz. BIN