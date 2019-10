Weltspartag und kein Ende der Zinsmisere

Die Sparer haben auch am heutigen Weltspartag nur wenig zum Lachen. Das anhaltende Zinstief bringt, wird auch die Inflation berücksichtigt, weiter reale Verluste auf klassische Sparbücher. Trotzdem legen die meisten Österreicher Geld regelmäßig für notwendige Anschaffungen zurück - was im Sprachgebrauch noch immer "Notgroschen" auf der Bank heißt.

Und trotz aller Klagen über schlechte Zinsen aufs Ersparte wollen am 31. Oktober, am Weltspartag, in Österreich 1,2 bis 1,5 Millionen Bankkunden zu ihrer Bank gehen und dort Ersparnisse einzahlen. Das haben Umfragen der zwei größten Banken im Land ergeben. 70 Prozent halten hier bloß an einer Tradition fest, etwas mehr als die Hälfte macht das Kindern zuliebe, für die in erster Linie die Weltspartagsgeschenke gedacht sind, die in den Filialen verteilt werden.