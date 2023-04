Weltrekord durch Steirer-Duo: Fast 81 Stunden Dauertennis

Mit exakt 80 Stunden und 48 Minuten Marathontennis haben zwei Steirer einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Karl Straßberger und Friedrich Nowak hatten ihr dreieinhalb-tägiges Match bereits vom 11. bis 14. August im Vorjahr beim Tennisverein Schwöbing im steirischen Langenwang absolviert. Das Zertifikat für den Rekord traf allerdings erst jetzt ein. Die beiden Großcousins hatten in Summe 1.475 Games gespielt und nur drei längere Pausen von je 50 Minuten gemacht.

"Die Einreichung haben wir mit einer ähnlichen Ausdauer bewältigt wie unser Marathonmatch. Dieses ging übrigens 79 zu 79 aus - Gleichstand in Sätzen", erklärte Nowak in einer Aussendung am Samstag. Durch die Aktion wurde zudem ein Spendenumsatz in Höhe von rund 80.000 Euro - Sach- und Dienstleistungsspenden inklusive - generiert.