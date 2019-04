Weltmuseum widmet Samurai-Familie eigene Ausstellung

Das Wiener Weltmuseum widmet anlässlich des 150. Jubiläums der japanisch-österreichischen Beziehungen der prominenten Familie Hosokawa eine Ausstellung. "Es handelt sich um eine hochkarätige, ausgesuchte Ausstellung mit jahrhundertealten Zeugnissen der japanischen Kultur", erklärte die Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums (KHM), Sabine Haag, am Mittwoch vor Pressevertretern.

“Wir haben erstmals das Privileg, ausgewählte Objekte der Sammlung Hosokawa ausstellen zu können”, so Haag. Diese seien ein Beispiel für die “Dauerhaftigkeit der Tradition bis in die Gegenwart”, sagte sie während der Ausstellungseröffnung, an der auch der japanische Botschafter Kiyoshi Koinuma und Morihiro Hosokawa, das 18. Oberhaupt der Familie, teilnahmen. Die Ausstellung “Die Eleganz der Hosokawa – Tradition einer Samurai-Familie” zeige auch seine Arbeiten, denn die künstlerische Tradition der Familie bestehe noch immer.