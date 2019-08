Weltmeisterschaft mit Spaßgarantie

Die Fasnatzunft Oberschorbach macht sich bereit für die Ping Pong Raser WM.

Neben dem obersten Gebot, den närrischen Fasching richtig zu feiern, steht der Verein seit zwei Jahrzehnten für gute Zusammenarbeit und für das hohe Engagement aller Vereinsmitglieder. „Geselligkeit und Spaß an der Sache waren und sind dabei immer die Hauptsache“, betont Präsident Jürgen Alber. Der Name Oberschorbach wird abgeleitet von: OBERdorf, SCHORen und rohrBACH. Der Verein hat derzeit knapp 150 Mitglieder und zu den Jahreshighlights zählen die verschiedenen Umzüge im ganzen Land, der Oberschorbacher Maskenball am Faschingsamstag, die Auftritte der vereinseigenen Theatergruppe „Hetz und Petz“ und natürlich die internationale „Ping Pong Raser WM“, die heuer bereits zum achten Mal über die Bühne geht und sozusagen die ganze Welt in Dornbirn willkommen heißt.