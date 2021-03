Weltmeister, WM-Finalist und Europameister starten WM-Quali

Ein hochkarätiges Quartett eröffnet am Mittwoch (20.45) die Jagd auf die europäischen Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Titelverteidiger Frankreich, Vize-Weltmeister Kroatien, der WM-Dritte Belgien sowie Europameister Portugal sind gleich am ersten Tag der WM-Qualifikation im Einsatz. Die brisanteste Aufgabe wartet dabei auf die Kroaten, die in Ljubljana gegen Slowenien ein Derby bestreiten.

Für die Favoriten Frankreich (Gruppe D) und Belgien (E) steht jeweils zu Hause das Duell mit dem laut Papier stärksten Herausforderer auf dem Programm. Die Franzosen empfangen im Stade de France in St. Denis die Ukraine und haben beste Erinnerungen an die jüngste Begegnung. In einem Testspiel im Oktober deklassierte die Mannschaft von Didier Deschamps die Ukrainer mit 7:1.

Belgien hat in Leuven Wales zu Gast. Bei den Briten fehlt nicht nur Juventus-Mittelfeldspieler Aaron Ramsey, sondern auch Teamchef Ryan Giggs. Gegen den ehemaligen Star von Manchester United läuft ein Verfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung. Sein Assistent Robert Page betreut die Waliser daher bei den März-Länderspielen. Belgiens Romelu Lukaku ist dagegen trotz eines Corona-Ausbruchs bei seinem Club Inter Mailand dabei, der Starstürmer hat zwei negative Covid-19-Tests absolviert. Allerdings sind die Belgier gewarnt, gegen Gareth Bale und seine Kollegen haben sie zuletzt keine guten Erfahrungen gemacht. Wales holte in der Qualifikation für die EM 2016 vier Punkte gegen die Belgier und warf sie auch bei der EM-Endrunde in Frankreich im Viertelfinale mit 3:1 aus dem Bewerb.

Die auf dem Papier leichteste Aufgabe der Topteams hat Portugal. Cristiano Ronaldo und Co. treffen auf Aserbaidschan, müssen aber auf einen Heimvorteil verzichten. Portugals Verband entschied sich schon zu Monatsbeginn für eine Verlegung, weil wegen möglicher Quarantäne-Maßnahmen im stark von der Corona-Pandemie betroffenen Land der Ausfall von Legionären drohte. Portugal entschied sich als Ersatzort für Turin, die Wahlheimat von Superstar Ronaldo, der für Juventus stürmt.

Der Ankick zur europäischen Qualifikation erfolgt um 18.00 Uhr in Istanbul. Im Duell der beiden topgesetzten Teams der Gruppe G gastieren die Niederlande in der Türkei.