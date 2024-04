Weltmeister Schubert arbeitet am Griff nach Olympia-Gold

Ausnahmekönner Jakob Schubert ist nach seiner famosen Vorsaison mit zwei WM-Titeln auch im Olympia-Jahr auf Großes aus. 2021 bei der Sommerspiel-Premiere der Kletterer holte der Tiroler Bronze. Durch den willkommenen Wegfall des Speedteils der Kombination kann sich der 33-Jährige auf Bouldern und seine Paradedisziplin Vorstieg konzentrieren. Abhängig davon, ob es 2028 in beiden Disziplinen eigene Olympia-Entscheidungen geben wird, erwägt er sogar, bis dahin weiterzumachen.

Zunächst soll aber in Paris das ersehnte Gold in der zweiteiligen Kombination her. Die Basis dafür ist gelegt, Schubert fühlt sich bestens gerüstet. "Alles ist auf Schiene. Ich bin schon sehr zufrieden, wie es läuft", sagte der Kombi- und Vorstiegsweltmeister. In der Vorbereitung auf die kommende Woche in China beginnende Weltcupsaison setzte er hauptsächlich auf Bewährtes. "Ich habe vieles ähnlich gemacht wie im Vorjahr. Aber ich habe auch gezielter versucht, an Schwächen zu arbeiten - an technischen Bouldern und Sprüngen", erläuterte der Innsbrucker.