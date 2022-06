Weltmarktführer in Wolfurt verwurzelt

Seit dem Bau des ersten Skilifts 1937 in Zürs am Arlberg hat sich das Vorarlberger Seilbahnunternehmen Doppelmayr in mehr als 80 Jahren zum Weltmarktführer in der Branche entwickelt. Die Doppelmayr Gruppe sorgt immer wieder für Innovationen und Weltrekorde.

Innovative Mobilität am Berg und in der Stadt

Ob in Städten oder in Tourismusdestinationen – Seilbahnen bringen überall auf der Welt ihre Fahrgäste ans Ziel. In Grindelwald in der Schweiz hat die Doppelmayr Gruppe eine Seilbahn gebaut, mit der Menschen und Güter gleichzeitig auf den weltbekannten Eigergletscher transportiert werden können. Seit Sommer 2021 ist die Cablebús Línea 1 Teil des Verkehrsnetzes in Mexico City und für die Bewohner des Stadtteils Cuautepec die direkte Verbindung zu einem der größten Verkehrsknotenpunkte der Metropole. Ein europäisches Meilensteinprojekt steht bereits in den Startlöchern: Im Großraum Paris wird ab 2025 eine Seilbahn das Mobilitätsangebot ergänzen. Sie bietet den Bewohnern außerhalb liegender Gebiete einen einfachen Zugang zum Metronetz, dank einer direkten Verbindung über Stau und trennende Verkehrswege hinweg. In Zermatt in der Schweiz wird seit 2020 eine autonome Seilbahn betrieben, die ohne Bedienstete in der Tal- und Bergstation auskommt. Mit der Valisera Bahn in St. Gallenkirch ist vergangenen Winter die erste autonome „AURO Seilbahn“ Österreichs in Betrieb gegangen. Für die Olympischen Spiele im Februar 2022 in Peking hat Doppelmayr neun Anlagen gebaut, die trotz erschwerter Bedingungen durch die Pandemie zeitgerecht übergeben worden sind.