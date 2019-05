Weltladenteam trotzte dem schlechten Wetter

Unter dem Motto „FAIR? Zukunft für ALLE. JETZT!“ wurde in Dornbirn der Weltladentag gefeiert.

Dornbirn. Von so ein paar Regentropfen ließ sich das Team vom Weltladen Dornbirn die Laune nicht verderben. Planmäßig wurden die Tische in der Fußgängerzone in der Schulgasse aufgestellt, um für den fairen Handel mobil zu machen. John Gillard und seine Sambagruppe „Rhythm Attac Bodensee“ zogen durch die Innenstadt und sorgten für Stimmung. Eine lebensgroße „bewegte“ Pappmachégiraffe zog dabei alle Blicke auf sich. Nachdem die ersten Besucher noch ein faires Frühstück an der frischen Luft genossen hatten, öffnete der Himmel dann doch zu viele Schleusen und die Aktion wurde in den trockenen Weltladen verlagert.