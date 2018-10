Weltklimarat beginnt Beratungen zum 1,5-Grad-Ziel

Forscher aus aller Welt haben in Südkorea beim Weltklimarats IPCC mit Beratungen über das ehrgeizige Ziel des Pariser Klimaabkommens begonnen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Wissenschafter warnen seit Jahren, dass ein extremeres Wetter durch den Klimawandel erwartet werden könne.

Zur Zeit des Abkommens vor drei Jahren sei noch “relativ unklar gewesen, welche Risiken in einer um 1,5 Grad wärmeren Welt gegenüber einer Welt vermieden werden, die um zwei Grad wärmer ist”, sagte der Vorsitzende des Weltklimarats IPCC, Lee Hoe Sung, am Montag in Incheon. “Die Hitzewellen, Wald- und Flächenbrände sowie starke Regenfälle der vergangenen Monate überall in der Welt haben diese Warnungen unterstrichen”, betonte Lee.