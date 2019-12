Weltklimakonferenz in Madrid geht in die Schlussphase

Die 25. UN-Klimakonferenz soll am Freitag in Madrid zu Ende gehen. Ob ein positiver Abschluss erfolgt, wagten bisher nicht einmal langjährige COP-Teilnehmer abzugeben. Trotz vieler dramatischer Aufrufe, die ein schnelles Handeln gegen den Klimawandel fordern, hat sich in den vergangenen Tagen wenig getan.

"Wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, sind wir verloren", prophezeite etwa UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Erst am Mittwoch hat die Konsultationen auf Ministerebene wirklich Fahrt aufgenommen. Vier Teams versuchten, beim wichtigen Artikel 6 für das sogenannte Regelbuch ("Rulebook") von Paris einen Konsens zu finden. Dazu gab es bisher keine Einigung bei der Ausgestaltung über die Einbeziehung von Marktmechanismen in die internationalen Klimaschutzbemühungen.

Auch sind die Aufgaben großteils jedoch noch dieselben wie zu Beginn der COP. Auf jeden Fall kann man sich am Ende auf lange Verhandlungen einstellen, die sogar bis Sonntag andauern könnten. Ebenso ist es denkbar, dass der UN-Klimagipfel ohne Ergebnis zu Ende geht.