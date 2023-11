Weltklimakonferenz COP28 beginnt in Dubai

Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist zur Eröffnung der diesjährigen UNO-Weltklimakonferenz COP28 nach Dubai. Die Konferenz zur Bewältigung und Abschwächung der Klimakrise beginnt am Donnerstag in der Wüstenmetropole und läuft laut Plan zwei Wochen lang. Van der Bellen wird am Freitag vor den versammelten Staatsoberhäuptern eine Rede halten und trifft unter anderem mit UNO-Generalsekretär António Guterres zu einem bilateralen Gespräch zusammen.

Österreich wird auf der COP28 auch durch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) vertreten sein. Besonders umstritten ist die Rolle des diesjährigen Vorsitzenden: COP-Präsident Sultan Ahmed Al Jaber leitet die staatliche emiratische Ölgesellschaft Adnoc. Im Vorfeld der Konferenz kamen laut BBC-Bericht vertrauliche Unterlagen ans Licht, die zeigen sollen, dass Al Jaber seine Rolle genutzt habe, um Geschäfte zur Nutzung fossiler Brennstoffe voranzutreiben. Ein Sprecher der Konferenz bezeichnete die Dokumente als "fehlerhaft".

Um das Ziel des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, in Reichweite zu halten, muss der globale Treibhausgasausstoß laut Weltklimarat IPCC bis zum Ende dieses Jahrzehnts um 43 Prozent im Vergleich zum Niveau von 2019 verringert werden. Ein Ausstieg aus fossilen Energien sei dazu fundamental wichtig. Trotz eindringlicher Warnungen der Wissenschaft nahm der weltweite Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen aber mehr oder weniger konstant zu und ist auf einem Rekordhoch.