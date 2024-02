Welthandel laut WTO resilient, aber Brüche erkennbar

Der Welthandel hat sich nach der Darstellung von WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala trotz vieler Krisen zuletzt als resilient erwiesen. "Der globale Waren- und Dienstleistungsverkehr befindet sich weiterhin auf oder nahe Rekordniveau", sagte sie bei der Eröffnung der 13. WTO-Ministerkonferenz in Abu Dhabi. Allerdings fiel das Wachstum des globalen Handels 2023 schlechter als erwartet aus, so Okonjo-Iweala, die vor einem weiteren Dämpfer im angelaufenen Jahr warnte.

Okonjo-Iweala appellierte zum Auftakt des Treffens an die Mitgliedsländer der WTO, den Handel und seine gewachsenen Strukturen als "globales Gut" nicht als selbstverständlich hinzunehmen. Sie verwies auf wirtschaftliche Herausforderungen und geopolitische Spannungen. "Der Multilateralismus ist in Gefahr", so die Ökonomin. Bei der Konferenz, die planmäßig alle zwei Jahre stattfindet, ringen Handelsministerinnen und Handelsminister aus aller Welt um internationale Regeln für den Warenaustausch.