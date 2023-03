Weltgrößte Nashornzucht in Südafrika wird versteigert

Der südafrikanische Eigentümer des größten Nashornzuchtprojekts der Welt will Ende April seine Farm versteigern. John Hume besitze knapp 2.000 bedrohte Breitmaulnashörner auf seiner Ranch "Platinum Rhino" in Südafrikas Nord-West-Provinz, oder gut 12 Prozent der geschätzt 16.000 Breitmaulnashörner weltweit, sagte Sprecherin und Schwiegertochter Tammy Hume am Donnerstag.

Der Einstiegspreis der Auktion, die vom 26. April bis zum 1. Mai laufen soll, ist auf 10 Millionen US-Dollar (9,5 Millionen Euro) angesetzt. Der 81-Jährige züchtet Breitmaulnashörner bereits seit mehr als 30 Jahren. Auf seiner 8.500 Hektar großen Farm, die er als "größtes, privates Nashornschutzprojekt der Welt" bezeichnet, seien mehr als 1.800 Nashornkälber geboren worden. Das Projekt trage dazu bei, die rückläufige Zahl von Breitmaulnashörnern auf dem afrikanischen Kontinent zu stärken, heißt es auf der Webseite der Farm. Die Nashörner leben dauerhaft auf dem Ranchgelände.

John Hume hoffe auf einen passionierten Käufer, der bereit sei, viele Millionen Euro in das Projekt zu stecken, sagte die Sprecherin. "John hat das Projekt bisher selbst finanziert. Jetzt ist ihm das Geld ausgegangen." Die Betriebskosten beliefen sich demnach jährlich auf knapp drei Millionen Euro, ein Einkommen werde nicht erwirtschaftet. "Der Lohn ist der Beitrag, den die Farm zum Schutz der Nashörner beiträgt", so Tammy Hume.

Ein Großteil der laufenden Kosten werde nach Angaben der Sprecherin von Sicherheitsmaßnahmen verursacht, um die Nashörner vor Wilderern zu schützen. Das Horn der Tiere ist vor allem in China und Vietnam begehrt, wo ihm aphrodisierende und heilende Kräfte zugeschrieben werden. Dabei bestehen die Hörner aus Keratin, dem gleichen Material wie menschliche Fingernägel. Obwohl der Handel mit Horn von Nashörnern international verboten ist, sind von 2018 bis 2021 nach Angaben der Weltnaturschutzunion (IUCN) mindestens 2.707 afrikanische Nashörner Wilderern zum Opfer gefallen. 90 Prozent der Fälle wurden aus Südafrika gemeldet, wo die meisten Nashörner der Welt leben.

