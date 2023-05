Welternährungsprogramm will Arbeit im Sudan wieder aufnehmen

Das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) will seine Nothilfeprogramme im Sudan wieder aufnehmen. Das kündigte WFP-Exekutivdirektorin Cindy McCain am Montag über Twitter an. "WFP nimmt seine Programme rasch wieder auf, um die lebensrettende Hilfe zu leisten, die viele Menschen jetzt so dringend benötigen", schrieb McCain. Kurz nach Ausbruch der Gewalt vor rund zwei Wochen hatte das WFP seine Arbeit eingestellt, nachdem mehrere Mitarbeiter durch die Kämpfe ums Leben gekommen waren.

Durch die Krise müssten Millionen Sudanesen hungern, so McCain. In dem nordostafrikanischen Land mit rund 46 Millionen Einwohnern kämpft De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan mithilfe der Streitkräfte seit dem 15. April gegen seinen Stellvertreter Mohamed Hamdan Dagalo, der die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) anführt. Die beiden Generäle hatten die Führung des Sudan durch gemeinsame Militärcoups übernommen.