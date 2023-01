Kombinierer Johannes Lamparter siegt in Otepää

Johannes Lamparter hat bei schwierigen Windverhältnissen auf der Schanze am Samstag beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Otepää den ersten Saisonsieg gefeiert. Der 21-jährige Tiroler hatte nach dem dritten Zwischenrang auf der 10-km-Loipe nach Massenstart auch etwas Glück, nutzte aber gute Bedingungen mit einem Satz auf 99,5 m zu seinem insgesamt vierten Weltcupsieg. Überraschend war das weitere Podest mit Ilkka Herola (FIN) und Lamparters Landsmann Thomas Rettenegger.

Lamparter, der zuletzt in Ramsau mit Rang zwei Aufwärtstendenz gezeigt hatte, sprach von einem "unglaublichen Start ins Neue Jahr". "Ich bin sprachlos, was heute passiert ist. Ein wirklich gutes Langlaufrennen und ich bin ein bisschen über den Sprung überrascht, aber wirklich glücklich darüber", meinte Lamparter in einer ersten Stellungnahme gegenüber der FIS.