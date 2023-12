Weltcup-Abfahrt der Männer in Beaver Creek verschoben

Die für 18.45 Uhr MEZ geplant gewesene Weltcup-Abfahrt der Männer in Beaver Creek ist wegen der jüngsten Schneefälle in Colorado verschoben worden.

Die Organisatoren kündigten für 20.30 Uhr MEZ eine weitere Entscheidung über das Rennen an. Dieses könnte dann um 21.00 Uhr vom Reservestart ausgetragen werden. Es wäre der Saisonauftakt für die Abfahrer, nachdem die ersten beiden Rennen in Zermatt/Cervinia wetterbedingt abgesagt worden sind.

Entwarnung vermeldete indes der kanadische Skiverband, nachdem Broderick Thompson am Mittwoch im Training schwer gestürzt war. "Er ist bei Bewusstsein, sein Zustand ist stabil", hieß es in dem Statement. Thompson war nach dem "Golden Eagle"-Sprung in der Kompression ausgehoben worden und hatte bei seinem Einschlag in die Absperrung erhebliche Kopfverletzungen erlitten.