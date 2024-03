Welt bei Erneuerbaren-Ausbau nicht auf Kurs

Das bei der Klimakonferenz im vergangenen Jahr vereinbarte Ziel zur Verdreifachung der Kapazität erneuerbarer Energieträger bis 2030 ist nach Angaben der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) nur mit erheblichen Zusatzanstrengungen erreichbar. Das geht aus einem am Dienstag in Berlin veröffentlichen Bericht der Agentur hervor.

Im Durchschnitt müssten demnach bis dahin beinahe 1.100 Gigawatt (GW) an Extra-Kapazität jährlich installiert werden - mehr als doppelt so viel, wie im Rekordjahr 2023 mit 473 GW hinzugekommen ist. Nötig seien jährliche Investitionen in Höhe von 1.550 Mrd. US-Dollar (rund 1.420 Mrd. Euro). Die weltweit installierte Kapazität lag nach vorläufigen IRENA-Zahlen im vergangenen Jahr bei 3.870 GW.

Die Erneuerbaren legten dem Bericht zufolge vor allem in China, der EU und den USA zu, die zusammen 83 Prozent des globalen Zuwachses ausmachten. Insbesondere Entwicklungsländer hinkten dagegen hinterher. So entfielen auf 120 von ihnen laut IRENA nur 15 Prozent der globalen Investitionen in erneuerbare Energien, auf das südlich der Sahara gelegene Afrika entfiel demnach weniger als 1,5 Prozent, obwohl dort die am schlechtesten mit Energie versorgten Bevölkerungen leben. Zugleich habe es weltweit Subventionen von 1,3 Billionen US-Dollar für klimaschädliche fossile Energieträger gegeben.