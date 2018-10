Welt-Alzheimertag

Das Steuerungsteam der Aktion Demenz der Stadt Hohenems informiert beim Wochenmarkt am Donnerstag, dem 11. Oktober 2018, anlässlich des Welt-Alzheimertags am 21. September.

Es ist dort möglich, sich über die sozialen Serviceeinrichtungen in Hohenems zum Thema Demenz zu erkundigen. Hohenems ist seit 2012 eine „demenzfreundliche Gemeinde“. Ziel ist es, dass die Bevölkerung lernt, mit Menschen mit Demenz natürlich umzugehen und diese Menschen so am öffentlichen und sozialen Leben teilhaben können. Die Aktion leistet einen Beitrag zur würdigen Umsorgung und Integration von Menschen mit dementieller Wesensveränderung und zur Unterstützung ihrer Angehörigen.