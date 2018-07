Welser-Möst: "Strauss muss bedient werden"

Mit Richard Strauss' "Salome" bestreitet Franz Welser-Möst seinen heurigen Salzburger Opernsommer. "Ein Höhepunkt im Jahr", wie der 57-jährige österreichische Dirigent im APA-Interview sagt. Dabei sprach er auch über Castelluccis Gottesanbeterin in der Felsenreitschule, seine Pläne an der Staatsoper und das Salzburger Philharmonische mit Henze und Wagner.

APA: In den vergangenen Jahren haben Sie in Salzburg den “Rosenkavalier” und die “Liebe der Danae” gemacht – mit “Salome” setzen Sie diese Strauss-Serie heuer fort. Ein logischer Bogen?

Welser-Möst: Nur insofern, als sich meine Strauss-Affinität fortsetzt und weil Strauss in Salzburg bedient werden muss – er ist genauso eine Säule der Festspiele wie Mozart. Die “Salome” war nicht mein Wunsch, sondern die Idee von Markus Hinterhäuser, die ich gerne angenommen habe. Ich habe das Stück länger nicht gemacht – und mit Romeo Castellucci als Regisseur bekommt es schon den außergewöhnlichen Touch.

APA: Wie läuft die Zusammenarbeit?

Welser-Möst: Es ist für mich in vielen seiner Ansätze sehr spannend – weil Castellucci oftmals dank seines großen künstlerischen Instinkts sehr nahe dran ist an dem, was Strauss in seinen Briefen schreibt. Da heißt es beispielsweise, der Tanz der Salome solle nicht exstatisch, sondern priesterlich und ernsthaft sein. Bei dieser Szene besteht ja immer die Gefahr einer Peep Show, die entweder sehr peinlich ist oder einfach am Sinn vorbeigeht. Castellucci versteht Salome als eine Gottesanbeterin – die bringen ja auch ihre Männchen um. Das finde ich sehr stimmig.

APA: Wie geht es Ihnen in der Felsenreitschule?

Welser-Möst: Ich habe mich letztes Jahr beim “Lear” total in sie verliebt. Für einen großen Orchesterapparat ist der Klang ideal – er fächert sich immer mehr auf. Dadurch haben auch die Sänger bessere Chancen als im Festspielhaus. Mit einem großen Orchester gerät man nicht in Versuchung, knallig zu werden. Szenisch schon eher: Es haben schon oft Regisseure versucht, den Raum zu zähmen, indem sie ihn vollräumen, das hat aber den gegenteiligen Effekt: man konkurriert mit dem Raum und weiß nicht mehr, wo man hinschauen soll. Ein guter Regisseur wird die breite Bühne nutzen, um mit großer Schärfe zu fokussieren.

APA: Sie sind bekannt dafür, selbst zu besetzen. Ihre Salome, Asmik Grigorian, ist ein Salzburger Shootingstar aus dem “Wozzeck” des Vorjahres…

Welser-Möst: Natürlich besetze ich selbst. Das ist die 79. Premiere in meinem Opernleben! Ich bin aber offen für Vorschläge – Asmik Grigorian war einer, ich habe sie mir angehört und Ja gesagt. Wir arbeiten an dieser Rolle seit mehr als einem Jahr zusammen. Unser Betrieb spricht eigentlich gegen eine so intensive Vorbereitung, aber es lohnt sich einfach. Sie ist ein richtiges Arbeitstier, unglaublich diszipliniert und probenversessen, in jedem Detail hochintelligent und hochmusikalisch. Auch für die Oper, die ich in zwei Jahren in Salzburg dirigieren werde, habe ich schon zu arbeiten begonnen.

APA: Nach Ihrem Weggang aus der Staatsoper ist Salzburg das jährliche Opernzusammentreffen mit den Wiener Philharmonikern…

Welser-Möst: Es ist einfach das beste Opernorchester der Welt. Es ist eine Riesenfreude, sich da im Graben zu treffen – nicht zuletzt beim einem Stück, das die Musiker sehr gut kennen. Mit diesem Orchester eine “Salome” zu musizieren ist schon ein wirklicher Höhepunkt in meinem Jahr.

APA: Gibt es Pläne für Engagements an der Staatsoper mit dem designierten Direktor Bogdan Roscic?

Welser-Möst: Ich habe gerade vor kurzem wieder mit ihm gesprochen. Ja: Es gibt bereits Pläne für 2020/21, 2021/22 und für 2022/23, also seine ersten drei Spielzeiten.

APA: Im philharmonischen Konzertprogramm spannen Sie Henzes “Tristan”-Preludes mit einer Art Best-Of der “Götterdämmerung” zusammen.

Welser-Möst: Das schöne an der Zusammenarbeit mit Markus Hinterhäuser ist das Zusammensitzen und sich gegenseitig die Bälle zuwerfen – da ist er ein fantastischer Partner. Nicht nur weil er ein unglaubliches Wissen hat, sondern auch weil er ein echter Intellektueller ist, der sofort Querbezüge herstellen kann und dramaturgisch denkt. Das Henze-Stück war sein Wunsch, dem ich liebend gerne nachkomme – noch dazu mit Igor Levit, den ich für einen der ganz großen unter den jungen Pianisten halte. Der Wagner-Teil ist gebastelt wie eine viersätzige Symphonie aus der “Götterdämmerung” und hat viele Querbezüge zu Henze.

APA: Seit 2002 sind Sie Chefdirigent des Cleveland Orchestra. Die US-amerikanische Gesellschaft ist zunehmend tief gespalten, die politische Situation dringt in viele Bereiche ein. Bekommen Sie das zu spüren?

Welser-Möst: In unserem Wirkungsbereich wenig. Cleveland ist, wie viele Städte, eine demokratische Hochburg inmitten eines republikanischen Umlands. Dadurch dass aber die Finanzierung zum allergrößten Teil privat ist, betrifft uns das Politische so nicht. Was ich spüre und mit Sorge beobachte – aber das ist auch in Österreich oder in Italien der Fall – ist die zunehmende Unzivilisiertheit und Unkultiviertheit, mit der man miteinander umgeht. Als Orchester versuchen wir zu tun, was wir können: Wir haben jedes Jahr 60.000 Schüler in unserem Education-Programm, da stecken wir wahnsinnig viel Zeit und Geld hinein. Es wird dauern, bis sich das auswirkt. Aber Geschwindigkeit ist eben nur an der Oberfläche möglich.

APA: Auch das Prometheus-Projekt, das Sie kürzlich in den Musikverein gebracht haben, haben Sie mit sozial benachteiligten Jugendlichen entwickelt…

Welser-Möst: Ja, über Jahre hinweg. Und was diese jungen Menschen aus benachteiligten Verhältnissen mit diesem doch recht hochtrabenden Thema anzufangen wussten – das gibt einem wirklich ein Stück weit den Glauben an die Menschheit zurück. Es darf nicht nur darum gehen, zu sagen: Beethoven-Zyklus, dann ist die Bude voll. Es geht darum, wirklich Einfluss zu nehmen.