Wels zog als letztes Team ins BSL-Halbfinale ein

Die Flyers Wels haben als letztes Team das Halbfinale in der Basketball Superliga (BSL) der Männer erreicht. Sie gewannen am Mittwochabend das Entscheidungsspiel im "Best of five" der Runde der besten Acht 80:61 (45:26) gegen den SKN St. Pölten. Die Partie war eine weit klarere Angelegenheit als erwartet.

Vor fast ausverkauftem Haus in Wels-Lichtenegg ließen die Hausherren vom Start weg keinen Zweifel an ihren Ambitionen. 27:10 hieß es nach zehn Minuten. Im zweiten Viertel wuchs der Vorsprung bis auf 38:16 (16. Min.) an. Der Aufstieg der Flyers, die u. a. 45 Prozent ihrer Distanzwürfe verwerteten (neun von 20, beim Gegner waren es acht von 31), geriet in den zweiten 20 Minuten nicht mehr in Gefahr.

Im BSL-Halbfinale ("Best of five" ab Samstag) kommt es damit zu zwei Lokalschlagern. In einem Oberösterreich-Duell treffen die Swans Gmunden auf Wels. Das "Donau-Derby" BC Vienna - Dukes Klosterneuburg stand bereits seit Sonntag fest. Die Swans haben im Saisonverlauf ebenso alle vier Duelle mit den Flyers gewonnen wie die Wiener jene mit den Niederösterreichern. Die Favoritenrollen sind somit klar verteilt.