Wellness-Oase für 45 Mio. Euro: Therme Lindau öffnet

Jahrelang wurde darüber diskutiert - jetzt ist die neue Therme bereit für die Öffnung. VOL.AT war vor Ort und warf einen ersten Blick hinein.

Seit das Projekt zum Neubau der Therme Lindau 2011 zum ersten Mal ausgeschrieben wurde, wird darüber diskutiert. Doch nicht jeder war dafür: ein Bürgerbescheid und Kritiker stellten sich dagegen. Jetzt - rund 10 Jahre später - ist der Neubau abgeschlossen. Die neue Therme Lindau, direkt am Ufer des Bodensees, ist die Größte am Bodensee. Schlussendlich hat sie rund 45 Mio. Euro gekostet und soll am 27. Juni endlich öffnen.