Welches Model wagte das? Lichterkette als Outfit für neue Collection

Jacquemus zeigt bekanntes Model in gewagtem Outfit mit Lichterkette als Teil der neuen Weihnachtskollektion. Die kreative Darbietung ruft gemischte Reaktionen im Netz hervor.

In einer gewagten Inszenierung beweist ein weltberühmtes Model, dass Weihnachtsdekoration nicht nur an Bäumen eine gute Figur macht. Das Mode-Label Jacquemus zeigt in seiner aktuellen Weihnachtskollektion, dass Lichterketten durchaus Teil eines extravaganten Outfits sein können.