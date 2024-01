Weiterhin wenig Gestaltungsspielraum in Weiler

Die finanzielle Lage der Gemeinde Weiler bleibt weiterhin angespannt, was sich auch beim Voranschlag 2024 deutlich bemerkbar macht.

Gemeinderätin Mechtild Bawart brachte es bei ihrer Budgetrede, etwas sarkastisch, auf den Punkt. „Unsere Steuergelder reichen bei weitem nicht aus, um unser Budget 2024 zu finanzieren. Die gute Nachricht dazu: Es musste eine Gemeinde noch nie Konkurs anmelden“, zeigt Bawart auch auf, dass Weiler zu den 50 Prozent der Abgangsgemeinden Österreichs gehört und somit mehr oder weniger in „guter“ Gesellschaft ist. Dabei sieht der Voranschlag für das laufende Jahr Einnahmen von 6.373.500 Euro und Ausgaben von 6.559.200 Euro vor. Damit wird das Jahr voraussichtlich mit einem Minus von 185.700 Euro abgeschlossen. „Die Entwicklungen des letzten Jahres haben für die Finanzen der Gemeinde leider keine Erleichterung gebracht. Eine konstant hohe Inflation, geringes Wirtschaftswachstum sowie die Auswirkungen der Steuerreform des Bundes belasten das Budget“, so Bürgermeister Dietmar Summer.

Der Finanzierungshaushalt beinhaltet dabei für das laufende Jahr auch Investitionen in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro. Schwerpunkte sind dabei einmal mehr der Abschluss des Neubauprojektes für die Kinderbetreuung (517.000 Euro) sowie die Wasserversorgung (355.000 Euro) und die Abwasserbeseitigung (130.000 Euro). Da die geplanten Ausgaben für die Investitionen in die Verkehrsberuhigung, das Straßen- und Wegekonzept und der Anteil an der Radschnellverbindung im Jahr 2023 nicht getätigt werden konnten, finden sich diese auch wieder im Voranschlag für 2024. „Der Gestaltungsspielraum für nicht unbedingt notwendige Investitionen ist allerdings nach wie vor kaum vorhanden“, zeigt Bürgermeister Summer die brisante Lage auf. Dazu steigen auch die klassischen Transfers an das Land für die Abgangsdeckungen beim Sozial-, Rettungs- und Spitalsfonds teilweise erheblich und auch bei den Beiträgen für den ÖPNV, die Mittelschule in Klaus sowie die Abgangsdeckung an das Sozialzentrum sind größere Steigerungen zu erwarten.