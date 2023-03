Weiterhin Vermisste nach Brand auf philippinischer Fähre

Nach dem verheerenden Brand auf einer Passagierfähre im Süden der Philippinen werden nach Behördenangaben noch immer sieben Menschen vermisst. Die Zahl der Toten sei bis Freitagmorgen (Ortszeit) auf 29 gestiegen, sagte ein Sprecher der Küstenwache. Die "MV Lady Mary Joy 3" hatte am späten Mittwochabend in der Nähe von Baluk-Baluk Island rund 880 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila Feuer gefangen.

Elf Opfer seien in Panik ins Wasser gesprungen und ertrunken, 18 Leichen seien auf dem ausgebrannten Schiff geborgen worden, hieß es. An Bord waren 252 Menschen, darunter 205 Passagiere. 216 Menschen überlebten das Unglück. Einsatzkräfte suchten in dem gesamten Gebiet nach den Vermissten, hieß es. Ein Ermittlungsteam war auf dem Weg zu der Insel, um die Ursache für den Brand zu ergründen. Überlebende hatten erzählt, dass die Flammen von Kabinen mit Klimaanlage ausgegangen seien.