Weiterhin Proteste in Bulgarien trotz neuen Hilfspakets

Bulgariens Regierung hat vor dem Hintergrund von Rücktrittsforderungen ein weiteres Corona-Hilfspaket beschlossen. Die wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen kosten den Staat 1,1 Milliarden Lewa (rund 590 Mio. Euro), wie die Regierung am Montag mitteilte. Die Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow gingen trotz des neuen Corona-Pakets den 19. Abend in Folge weiter.

In Sofia und anderen großen Städten verlangen die Demonstranten in dem ärmsten EU-Land seit fast drei Wochen Neuwahlen. Sie werfen der seit 2017 amtierenden bürgerlich-nationalistischen Regierung Korruption und Verbindungen zu einem Oligarchen vor. Die Regierung schließt wegen der Coronakrise einen Rücktritt aus: "Es stehen außerordentlich schwierige Monate bevor", sagte Borissow. "Nur unsere Verantwortung hält uns an der Macht."