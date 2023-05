Weiteres Todesopfer nach Unwetter in Italien

Die Anzahl der Todesopfer nach dem Hochwasser, das vergangene Woche die norditalienische Adria-Region Emilia Romagna verwüstet hat, steigt. Die Leiche eines Mannes wurde auf den Feldern von Lugo in der Provinz der Adria-Hafenstadt Ravenna geborgen. Dabei dürfte es sich um einen 68-jährigen Vermissten handeln. Damit steigt die Totenzahl auf 15.

Der heutige Mittwoch ist ein Trauertag in ganz Italien, beschloss die Regierung. Sie verabschiedete am Dienstag ein Maßnahmenpaket mit Hilfsgeldern in der Höhe von zwei Milliarden Euro, kündigte Premierministerin Giorgia Meloni bei einer Pressekonferenz an. Ebenso ist die Aussetzung von Steuerzahlungen für Unternehmen bis zum 31. August vorgesehen. 23.000 Menschen sind noch in Hotels, Sporthallen, oder Pfarren untergebracht.