Weiteres Quereinsteiger-Angebot für Kindergartenpädagoginnen

In den Kindergärten gibt es zu wenig ausgebildetes Personal, bis 2030 könnten bis zu 13.700 Fachkräfte fehlen. Das Bildungsministerium hat darauf mit Quereinsteigerangeboten reagiert. Seit 2021 können sich Personen mit facheinschlägiger Vorbildung an den Pädagogischen Hochschulen (PH) weiterbilden, seit dem Frühjahr Bachelor-Absolventen aller Fachrichtungen. Mit Herbst kommt nun ein spezielles Angebot für Absolventen der Bildungsanstalten für Sozialpädagogik dazu.

Die Ausbildung an den Bildungsanstalten für Sozialpädagogik (Basop) qualifiziert u.a. für die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen und in Senioreneinrichtungen, für die Arbeit in Wohngemeinschaften der Kinder- und Jugendhilfe, der sozialpädagogischen Familienhilfe oder Tagesbetreuungseinrichtungen wie Horten oder Kindergruppen. Mit einem zweisemestrigen Lehrgang an den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (Bafep), die für die Ausbildung für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen zuständig sind, sollen sie nun ihre Qualifikation um das "elementarpädagogische Bildungsgut" erweitern, wie es in einer aktuellen Verordnung des Bildungsministeriums heißt. Der Ausbildungsgang schließt mit einer Diplomprüfung für Elementarpädagogik ab. Gestartet wird ab Herbst an zwei Standorten in Wien mit jeweils 20 Studierenden (BAfEP Wien 8 und MODAS Bildungsakademie), so das Ministerium auf APA-Anfrage.