Weiteres Juwel im Jüdischen Viertel kommt zum Vorschein

Das Jüdische Viertel erstrahlt schon seit der Neugestaltung der Hohenemser Innenstadt in neuem Glanz. Mit der Revitalisierung des „Hirschfeldhauses“ wird nun ein weiteres Stück Geschichte des historischen Stadtkerns freigelegt.

Bürgermeister Dieter Egger war am Donnerstag, dem 10. Dezember 2020, persönlich zu einer Rohbaubesichtigung mit Christian Hefel, Geschäftsführer von „GRABHER, der Baumeister“ vor Ort und überzeugte sich vom Fortschreiten der Arbeiten: „Wir freuen uns sehr, dass mit ‚GRABHER‘ ein Hohenemser Unternehmen die Revitalisierung dieses historischen Gebäudes in unserem geschichtsträchtigen Stadtzentrum übernommen hat. Die Arbeiten liegen voll im Plan und man kann wahrlich behaupten, dass hier ein weiteres Juwel in unserer Innenstadt entstehen wird. Mit großem Aufwand und viel Liebe zum Detail wird der ursprüngliche Zustand des Haues nicht nur außen, sondern auch innen bestmöglich erhalten, was dem Ganzen einen ganz besonderen Charme verleiht“, so das Stadtoberhaupt.