Weiteres Frauenhaus in Wien eröffnet

Das fünfte Wiener Frauenhaus ist eröffnet. Die ersten Bewohnerinnen ziehen schon im Dezember ein, berichtete die Stadt am Sonntag. Damit gibt es 53 zusätzliche Plätze für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind.

"Gewalt gegen Frauen ist nicht zu tolerieren. In Wien haben wir daher ein dichtes Netz für Frauen, die in Notsituationen geraten und wir sehen es als unsere Aufgabe, gerade in diesem Bereich ausreichend Platz für betroffene Frauen zu schaffen und zwar auch für die nächsten Jahre", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).