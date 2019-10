Weiterer Schritt Richtung Eurozonenbudget getätigt

Die Finanzminister der Eurozone haben Fortschritte in Richtung eines umstrittenen Eurozonenbudgets gemacht. Fix ist aber, dass die Euroländer keine Zahlungen ins Eurozonenbudget leisten werden, die über ihre Zahlungen in den eigentlichen EU-Haushalt hinausgehen. Ab 2021 sind 17 Milliarden Euro vorgesehen.

Geeinigt haben sich die Eurostaaten, darunter Österreich, in elfstündigen Verhandlung auf die Implementierung des sogenannten BICC (Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness for the Euro Area). "Seit gestern ist die Eurozone viel mehr eine gemeinsame Währungsunion", sagte Centeno am Donnerstagvormittag vor internationalen Journalisten in Luxemburg. "Es ist ein neuer Pfeiler im Eurofundament, ein sich noch entwickelndes Haushaltsinstrument, um mit den anderen politischen Instrumenten zusammenzuarbeiten."